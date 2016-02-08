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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Литекс
Рубин - Литекс: обзор матча 08 февраля 2016
Рубин
08.02.2016, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Литекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рубин - Литекс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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Рубин
Литекс
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
09:50
1
Агент Артиги отреагировал на новость о походах тренера в бар во время работы в «Рубине»
08:45
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
Вчера, 15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
Вчера, 10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
09:50
1
Агент Артиги отреагировал на новость о походах тренера в бар во время работы в «Рубине»
08:45
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
Вчера, 15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
Вчера, 10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Товарищеские матчи. «Спартак» обыграл «Литекс»
2016.02.11 21:03
4
Товарищеский матч. «Рубин» справился с «Литексом»
2016.02.08 19:45
Киевское «Динамо» проведет 6 товарищеских матчей на сборе в Испании
2016.02.03 22:22
«Литекс» исключен из чемпионата Болгарии
2015.12.16 20:45
2
«Лудогорец» угрожает сняться с чемпионата Болгарии из-за несправедливого судейства
2015.12.14 23:47
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