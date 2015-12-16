«Литекс» исключен из чемпионата Болгарии

Дисциплинарный комитет Болгарского футбольного союза исключил «Литекс» из розыгрыша чемпионата Болгарии нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте БФФ.

Поводом для такого наказания послужил уход игроков клуба с поля во время матча против «Левски». В той игре судья удалил второго игрока «Литекса» и назначил пенальти в ворота команды. Руководство клуба, который на тот момент вел со счетом 1:0, посчитало решение арбитра предвзятым и приказало футболистам уйти с поля.

Ранее о своем недовольстве судейством в этом матче заявляли представители «Лудогорца». Владелец этого клуба угрожал снятся с чемпионата, если арбитры продолжать судить в пользу «Левски».

На момент исключения из турнира «Литекс» занимал четвертую позицию в таблице чемпионата. У клуба есть одна неделя, чтобы подать апелляцию.