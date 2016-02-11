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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Литекс - Спартак
Литекс - Спартак: обзор матча 11 февраля 2016
Литекс
11.02.2016, четверг, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Литекс - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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