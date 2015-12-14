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    • «Лудогорец» угрожает сняться с чемпионата Болгарии из-за несправедливого судейства

    «Лудогорец» угрожает сняться с чемпионата Болгарии из-за несправедливого судейства

    «Лудогорец» может прекратить участие в розыгрыше чемпионата Болгарии из-за того, что судьи регулярно принимают спорные решения в пользу «Левски».

    В субботу игроки «Литекса» покинули поле в матче с «Левски» в знак протеста против судейских решений. В той игре «Литекс» остался вдевятером, а в его ворота был назначен пенальти. В результате «Литексу» было присуждено техническое поражение.

    После этого владелец «Лудогорца» Кирил Домусчиев сделал заявление о возможном прекращении участия клуба в чемпионате.

    «Возможно, мы снимемся с чемпионата, если подобные прецеденты в виде решений в пользу «Левски» продолжатся. Почему мы должны платить деньги и смотреть, как команды, у которых нет должного мастерства и класса, побеждают таким образом?», – говорит Домусичев.

    Сейчас «Лудогорец» лидирует в чемпионате Болгарии, опережая на три очка «Левски», который сыграл на один матч меньше.

    Источник: Р-Спорт

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    14.12.2015 23:47
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