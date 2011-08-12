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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Знамя Труда
Карелия - Знамя Труда: обзор матча 12 августа 2011
Карелия
12.08.2011, пятница, 18:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 22 тур
2 : 2
Завершен
Знамя Труда
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Статистика матча Карелия - Знамя Труда
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0
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Матчи команд
Карелия
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Карелия
1 : 3
26.05.2016
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Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
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3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
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Карелия
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0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
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Информация о матче
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