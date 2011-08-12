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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Cибирь
Балтика - Cибирь: обзор матча 12 августа 2011
Балтика
12.08.2011, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
90'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Cибирь
Желтая карточка
А. Романович
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
И. Нагибин
️️️️
М. Астафьев
Замена
В. Шумуликоски
️️️️
Т. Чижек
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
Вторая желтая
Д. Стоцкий
Желтая карточка
И. Завалий
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
А. Макаренко
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Голубов
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
М. Попов
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Желтая карточка
М. Рафальскис
Замена
А. Шубладзе
️️️️
А. Куканос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Балтика
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
Cибирь
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
3-2-3-2
1
Колинько
77
Куканос
3
Плопа
55
Крючков
85
Попов
89
Стоцкий
18
Рафальскис
44
Козлов
35
Романович
85
Голубов
93
Роденков
4-5-1
22
Цыган
4
Чичерин
4
Выходил
80
Климов
3
Валентич
4
Астафьев
22
Чижек
15
Зюзин
8
Макаренко
32
Скороходов
8
Кармазиненко
77
Куканос
88
Шубладзе
88
Шубладзе
77
Куканос
85
Голубов
17
Завалий
17
Завалий
85
Голубов
4
Астафьев
9
Нагибин
9
Нагибин
4
Астафьев
22
Чижек
5
Шумуликоски
5
Шумуликоски
22
Чижек
8
Кармазиненко
99
Житнев
99
Житнев
8
Кармазиненко
8
Макаренко
52
Зиновьев
52
Зиновьев
8
Макаренко
Остались в запасе
Балтика
Cибирь
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Cибирь
7
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Анисимов
(Краснодар)
Стадион:
Балтика
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