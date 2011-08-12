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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория Жижков - Дукла
Виктория Жижков - Дукла: обзор матча 12 августа 2011
Виктория Жижков
12.08.2011, пятница, 22:15
Чехия. Гамбринус лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Дукла
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Виктория Жижков - Дукла
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0
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0
0
Матчи команд
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Виктория Жижков
1 : 1
12.05.2012
Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Словацко
2 : 1
09.05.2012
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Виктория Жижков
2 : 0
06.05.2012
Динамо
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Баник
3 : 1
28.04.2012
Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Слован
4 : 0
20.04.2012
Виктория Жижков
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Информация о матче
Стадион:
Виктория
Новости команд
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Виктория Жижков
Дукла
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
2016.08.29 00:23
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