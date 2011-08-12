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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Мордовия
Луч - Мордовия: обзор матча 12 августа 2011
Луч
12.08.2011, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Мордовия
Желтая карточка
А. Симчевич
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
С. Резников
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Кусов
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
Х. Альмирон
Замена
П. Степанец
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
К. Оганян
️️️️
И. Стрелков
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
А. Дутов
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Герк
️️️️
А. Пазин
Пенальти не реализован!
В. Кренделев
Желтая карточка
Д. Семочко
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Луч
6
Станислав Резников
ЦП
20
Алан Кусов
ЦП
29
Карэн Оганян
ЦФ
Мордовия
4
Павел Степанец
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-2-3-1
70
Котляров
23
Могилевский
14
Альмирон
2
Засеев
2
Кренделев
25
Семочко
18
Газинский
6
Свежов
4
Славнов
12
Стрелков
3-1-3-2
39
Фролов
3
Мулдаров
22
Будников
87
Симчевич
11
Пазин
31
Рогов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
4
Славнов
6
Резников
6
Резников
4
Славнов
6
Свежов
20
Кусов
20
Кусов
6
Свежов
12
Стрелков
29
Оганян
29
Оганян
12
Стрелков
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
9
Мухаметшин
4
Степанец
4
Степанец
9
Мухаметшин
8
Панченко
66
Дутов
66
Дутов
8
Панченко
11
Пазин
8
Герк
8
Герк
11
Пазин
Остались в запасе
Луч
Мордовия
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Луч - Мордовия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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