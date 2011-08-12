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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 12 августа 2011
Торпедо
12.08.2011, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
83'
В. Бондаренко
64'
А. Базанов
81'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Енисей
Замена
С. Гончаров
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Рылов
ГОЛ! 1:2!
В. Бондаренко
ГОЛ! 0:2!
В. Лешонок
Замена
А. Еркин
️️️️
В. Хозин
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
А. Базанов
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
А. Рылов
️️️️
Н. Безлихотнов
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
Замена
С. Лужков
️️️️
Б. Киракосян
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
Б. Киракосян
Желтая карточка
А. Малыгин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
41
Артем Сергеев
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
2
Владимир Федорив
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
Енисей
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Клевинскас
6
Малыгин
5
Зиновьев
2
Хозин
44
Самсонов
7
Зураев
8
Васильев
81
Бондаренко
41
Сергеев
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
3-3-2-2
88
Синицын
23
Киракосян
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
15
Фатуллаев
2
Федорив
21
Коробкин
9
Лешонок
9
Гаурачс
11
Базанов
8
Васильев
7
Белоусов
7
Белоусов
8
Васильев
90
Безлихотнов
10
Рылов
10
Рылов
90
Безлихотнов
2
Хозин
33
Еркин
33
Еркин
2
Хозин
23
Киракосян
19
Лужков
19
Лужков
23
Киракосян
15
Фатуллаев
11
Гончаров
11
Гончаров
15
Фатуллаев
11
Базанов
88
Ситдиков
88
Ситдиков
11
Базанов
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Торпедо - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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