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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 14 августа 2011
Лилль
14.08.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
70'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Замена
Р. Роделен
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ф. Берья
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Ж. Саихи
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
Замена
Д. Пайет
️️️️
Б. Педретти
Желтая карточка
Л. Обраньяк
Желтая карточка
Ф. Берья
20'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЛП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
17
Мусса Сов
(К)
ЦФ
7
Людовик Обраньяк
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
2
Гарри Бокали
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
(К)
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ПЗ
13
Марко Эстрада
ЛП
20
Юнес Бельханда
ЦП
23
Жамель Саихи
ПП
7
Джон Утака
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Жоффрей Дернес
РФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Монпелье
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-3-3
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
25
Баша
26
Дебюши
25
Педретти
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Азар
17
Сов
7
Обраньяк
4-3-3
1
Пьонье
12
Бедимо
4
Хилтон
2
Янга-Мбива
2
Бокали
23
Саихи
20
Бельханда
13
Эстрада
20
Дернес
9
Жиру
7
Утака
25
Педретти
10
Пайет
10
Пайет
25
Педретти
18
Берья
5
Гуйе
5
Гуйе
18
Берья
7
Обраньяк
23
Роделен
23
Роделен
7
Обраньяк
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Лоран Боннар
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Лоран Боннар
ПЗ
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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