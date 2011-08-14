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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 14 августа 2011
Краснодар
14.08.2011, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
90+2'
О. Марцваладзе
36'
Н. Джорджевич
88'
А. Бобер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
ГОЛ! 1:2!
О. Марцваладзе
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Бобер
Пас отдал
О. Короман
Замена
Е. Савин
️️️️
Н. Печник
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Кульчий
Замена
В. Приёмов
️️️️
П. Яковлев
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
М. Абреу
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Татарчук
ГОЛ! 0:1!
Н. Джорджевич
Желтая карточка
Р. Воробьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
24
Александр Кульчий
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
8
Антон Бобер
(К)
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Усминский
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
13
Марков
24
Кульчий
26
Абреу
18
Дринчич
22
Жоаозиньо
50
Татарчук
14
Мовсисян
4-1-3-1-1
16
Веремко
98
Петров
79
Джорджевич
0
Таранов
25
Концедалов
15
Цаллагов
8
Бобер
33
Короман
84
Воробьев
91
Яковлев
11
Печник
50
Татарчук
90
Михеев
90
Михеев
50
Татарчук
24
Кульчий
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Кульчий
26
Абреу
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
26
Абреу
91
Яковлев
80
Приёмов
80
Приёмов
91
Яковлев
11
Печник
99
Савин
99
Савин
11
Печник
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
31
Алексей Федоров
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 19:40 (прямая)
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