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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Эвиан - Ницца
Эвиан - Ницца: обзор матча 14 августа 2011
Эвиан
14.08.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
51'
З. Халифа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвиан - Ницца
Замена
К. Берижо
️️️️
С. Гову
Замена
Э. Гонсалвеш
️️️️
Д. Диаките
Замена
А. М'Мади
️️️️
З. Халифа
Желтая карточка
А. Ангула
Замена
Д. Эльебюик
️️️️
Ф. Абриэль
Замена
С. Барбоса
️️️️
М. Рабиу
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Д. Дигар
ГОЛ! 1:0!
З. Халифа
Желтая карточка
Ф. Эре
Желтая карточка
С. Камбон
20'
Желтая карточка
Д. Дигар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвиан
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Альдо Ангула
ЦЗ
22
Седрик Камбон
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
6
Жером Лерой
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
4
Эрик Тие-Би
АП
8
Сидней Гову
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
30
Забер Халифа
ЦФ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Эвиан
1
Йоанн Дюран
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Гийом Риппер
ПЗ
14
Седрик Барбоса
ЦП
26
Али М'Мади
ЦФ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Ницца
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Вестберг
17
Ангула
22
Камбон
21
Джа-Джедже
19
Рабиу
6
Лерой
28
Эре
4
Тие-Би
30
Халифа
20
Сагбо
8
Гову
3-5-1
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
18
Монсон
7
Абриэль
14
Мерием
15
Дигар
18
Диаките
40
Мунье
11
Мулунгуи
30
Халифа
26
М'Мади
26
М'Мади
30
Халифа
19
Рабиу
14
Барбоса
14
Барбоса
19
Рабиу
8
Гову
9
Берижо
9
Берижо
8
Гову
18
Диаките
10
Гонсалвеш
10
Гонсалвеш
18
Диаките
7
Абриэль
8
Эльебюик
8
Эльебюик
7
Абриэль
15
Дигар
27
Сабле
27
Сабле
15
Дигар
Остались в запасе
Эвиан
Ницца
1
Йоанн Дюран
ВР
21
Юссеф Аднан
ЦФ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Гийом Риппер
ПЗ
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Йоанн Дюран
ВР
21
Юссеф Аднан
ЦФ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Гийом Риппер
ПЗ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Эвиан - Ницца
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Парк де Спортс
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