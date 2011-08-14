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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Александрия
Волынь - Александрия: обзор матча 14 августа 2011
Волынь
14.08.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Александрия
6'
В. Шиков
21'
Майкон
54'
В. Шиков
85'
Д. Таргамадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Александрия
Желтая карточка
А. Муховиков
Замена
Е. Павлов
️️️️
О. Пищур
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Таргамадзе
Замена
С. Изворану
️️️️
Я. Кинаш
Желтая карточка
О. Пищур
Желтая карточка
Я. Масло
Замена
Т. Салхи
️️️️
П. Ксенз
Замена
А. Гринченко
️️️️
А. Бабырь
Желтая карточка
П. Ксенз
Замена
Т. Кабанов
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ! 3:0!
В. Шиков
Желтая карточка
Д. Назаренко
Замена
А. Муховиков
️️️️
И. Чередниченко
Желтая карточка
А. Довгий
Желтая карточка
А. Гитченко
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
В. Шарпар
Желтая карточка
А. Бабырь
15'
ГОЛ! 1:0!
В. Шиков
Пас отдал
О. Пищур
Желтая карточка
Леандро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Волынь
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
24
Силвиу Изворану
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Александрия
19
Антон Муховиков
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
4-1-3-2
42
Недилько
30
Симинин
52
Масло
28
Леандро
4
Шиков
29
Кинаш
7
Герасимюк
22
Пищур
11
Шарпар
5
Майкон
10
Бабырь
3-2-3-2
79
Панькив
4
Гитченко
15
Запорожан
5
Чередниченко
19
Ксенз
27
Старенький
18
Назаренко
6
Довгий
99
Таргамадзе
7
Шевченко
25
Давыдов
10
Бабырь
29
Гринченко
29
Гринченко
10
Бабырь
29
Кинаш
24
Изворану
24
Изворану
29
Кинаш
22
Пищур
18
Павлов
18
Павлов
22
Пищур
5
Чередниченко
19
Муховиков
19
Муховиков
5
Чередниченко
19
Ксенз
10
Салхи
10
Салхи
19
Ксенз
25
Давыдов
29
Кабанов
29
Кабанов
25
Давыдов
Остались в запасе
Волынь
Александрия
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Волынь - Александрия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
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