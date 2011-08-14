Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 августа 2011
Вест Бромвич
14.08.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
36'
Ш. Лонг
13'
У. Руни
81'
С. Рид (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Кокс
+2
+1
Желтая карточка
Андерсон
Замена
С. Кокс
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
Г. Хара
️️️️
С. Рид
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Рид
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Видич
Желтая карточка
С. Рид
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
К. Брант
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Пауль Шарнер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
3
Шори
30
Тамаш
13
Ольссон
18
Рид
11
Брант
7
Моррисон
20
Шарнер
21
Мулумбу
22
Тчои
7
Лонг
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
15
Видич
5
Фердинанд
2
Фабио
15
Янг
28
Андерсон
8
Клеверли
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
18
Рид
18
Хара
18
Хара
18
Рид
7
Лонг
10
Кокс
10
Кокс
7
Лонг
5
Фердинанд
4
Джонс
4
Джонс
5
Фердинанд
15
Видич
35
Эванс
35
Эванс
15
Видич
18
Уэлбек
10
Бербатов
10
Бербатов
18
Уэлбек
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
13:50
2
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
12:35
3
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
13:50
2
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
12:35
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+