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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Марсель
Осер - Марсель: обзор матча 14 августа 2011
Осер
14.08.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
46'
А. Траоре
81'
Р. Конту
3'
Л. Реми
43'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Марсель
Замена
Ш. Каборе
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
Д. Дудка
ГОЛ! 2:2!
Р. Конту
Пас отдал
Д. Дудка
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Б. Саар
Замена
О. Коссоко
️️️️
К. Шафни
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Замена
М. Амалфитано
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Ндинга
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Замена
Р. Конту
️️️️
И. Джемаа
ГОЛ! 1:2!
А. Траоре
ГОЛ! 0:2!
А. Айю
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Олиеч
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
С. Грихтинг
20'
Желтая карточка
Ж. Морель
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Осер
16
Донован Леон
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
9
Руди Хаддад
ЦП
25
Омар Коссоко
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
20
Сидибе
88
Ндинга
20
Траоре
25
Шафни
14
Олиеч
17
Джемаа
9
Саар
3-4-2-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
63
Н'Кулу
21
Морель
27
Гонсалес
8
Шейру
12
Диарра
25
Мбиа
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
25
Шафни
25
Коссоко
25
Коссоко
25
Шафни
17
Джемаа
18
Конту
18
Конту
17
Джемаа
9
Саар
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
9
Саар
24
Айю
77
Каборе
77
Каборе
24
Айю
28
Вальбуэна
31
Амалфитано
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
Остались в запасе
Осер
Марсель
9
Руди Хаддад
ЦП
16
Донован Леон
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Фурнье
1
Женнаро Брасильяно
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
9
Руди Хаддад
ЦП
16
Донован Леон
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Лоран Фурнье
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Осер - Марсель
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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