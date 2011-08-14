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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 14 августа 2011
Сток Сити
14.08.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Р. Шоттон
️️️️
К. Джонс
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Калу
Замена
Д. Пью
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Р. Шоукросс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
39
Вудгейт
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
9
Джонс
4-4-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
33
Алекс
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Калу
9
Торрес
5
Делап
3
Пью
3
Пью
5
Делап
9
Джонс
5
Шоттон
5
Шоттон
9
Джонс
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Торрес
51
Бенаюн
51
Бенаюн
9
Торрес
8
Калу
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Калу
13
Малуда
39
Анелька
39
Анелька
13
Малуда
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Сток Сити - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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