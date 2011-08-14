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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Лозанна-Спорт
Тун - Лозанна-Спорт: обзор матча 14 августа 2011
Тун
14.08.2011, воскресенье, 18:00
Швейцария. Супер-Лига, 5 тур
5 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
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Статистика матча Тун - Лозанна-Спорт
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Матчи команд
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