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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Локомотив
Волга - Локомотив: обзор матча 14 августа 2011
Волга
14.08.2011, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Локомотив
+2
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Вацадзе
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
И. Гетигежев
Замена
М. Кросас
️️️️
М. Плешан
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Лоськов
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Ибричич
Замена
В. Джавадов
️️️️
А. Ещенко
19'
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Торбинский
18'
Травма
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
12
Дани Бондарв
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Янош Секели
ЛП
23
Михайта Плешан
(К)
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
3
Инал Гетигежев
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ПП
11
Майкон
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-5-1
31
Абаев
12
Бондарв
63
Белозеров
25
Буйволов
38
Ещенко
10
Секели
23
Плешан
25
Арзиани
28
Ходжава
3
Гетигежев
11
Вацадзе
4-5-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
3
Да Кошта
55
Янбаев
9
Ибричич
21
Оздоев
88
Глушаков
10
Лоськов
6
Торбинский
11
Майкон
23
Плешан
20
Кросас
20
Кросас
23
Плешан
11
Вацадзе
16
Хазов
16
Хазов
11
Вацадзе
38
Ещенко
7
Джавадов
7
Джавадов
38
Ещенко
10
Лоськов
23
Тарасов
23
Тарасов
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Сычев
0
Сычев
6
Торбинский
9
Ибричич
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Ибричич
Остались в запасе
Волга
Локомотив
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
Статистика матча Волга - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:40 (прямая)
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