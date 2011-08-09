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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химки
Шинник - Химки: обзор матча 09 августа 2011
Шинник
09.08.2011, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
4 : 1
Завершен
Химки
6'
В. Корытько
25'
Р. Григорян (П)
57'
А. Архипов
67'
Э. Низамутдинов
43'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химки
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
А. Мамонов
️️️️
Х. Мамтов
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Архипов
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
В. Романенко
Замена
С. Кушов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
С. Ефимов
️️️️
В. Шумейко
Замена
А. Ндри
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ! 4:1!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
В. Романенко
Замена
С. Маслов
️️️️
В. Воскобойников
ГОЛ! 3:1!
А. Архипов
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
А. Нежелев
ГОЛ! 2:1!
Х. Мамтов
Желтая карточка
Е. Шпедт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Григорян
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
18'
11'
Желтая карточка
Н. Тюнин
ГОЛ! 1:0!
В. Корытько
Желтая карточка
А. Воронкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Химки
21
Роман Березовский
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Шинник
25
Николай Филатов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
3-2-3-2
32
Ребров
7
Нежелев
21
Катынсус
2
Поворов
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
28
Григорян
10
Корытько
81
Низамутдинов
26
Архипов
4-2-2-2
21
Березовский
5
Шпедт
6
Шумейко
24
Мирошниченко
88
Наваловский
3
Воронкин
4
Тюнин
77
Романенко
22
Шестаков
9
Мамтов
9
Воскобойников
7
Нежелев
2
Ндри
2
Ндри
7
Нежелев
81
Низамутдинов
5
Кушов
5
Кушов
81
Низамутдинов
28
Григорян
36
Скрыльников
36
Скрыльников
28
Григорян
26
Архипов
30
Дудченко
30
Дудченко
26
Архипов
6
Шумейко
12
Ефимов
12
Ефимов
6
Шумейко
77
Романенко
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
77
Романенко
9
Воскобойников
14
Маслов
14
Маслов
9
Воскобойников
9
Мамтов
24
Мамонов
24
Мамонов
9
Мамтов
Остались в запасе
Шинник
Химки
25
Николай Филатов
ВР
23
Алексей Катульский
ЦП
4
Петр Гуженда
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
26
Владимир Сулейманов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
Остались в запасе
25
Николай Филатов
ВР
23
Алексей Катульский
ЦП
4
Петр Гуженда
ЦЗ
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Химки
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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