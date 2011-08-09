Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Cибирь
Торпедо - Cибирь: обзор матча 09 августа 2011
Торпедо
09.08.2011, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
62'
И. Чернышов (П)
90+4'
А. Макаренко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Cибирь
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Макаренко
Пас отдал
Т. Чижек
Замена
А. Еркин
️️️️
Д. Дорожкин
+3
+1
Желтая карточка
Д. Скороходов
Замена
М. Зиновьев
️️️️
А. Намашко
Травма
А. Малыгин
Замена
А. Рылов
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Е. Зиновьев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чернышов
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Замена
Э. Зураев
️️️️
А. Положани
+1
Травма
Е. Зиновьев
Травма
Т. Чижек
Желтая карточка
А. Положани
Желтая карточка
М. Зюзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
(К)
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Артим Положани
ЛФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
3
Никола Валентич
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
15
Максим Зюзин
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ЦП
4
Максим Астафьев
(К)
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-2-2-1-2
0
Клевинскас
6
Малыгин
2
Хозин
26
Чернышов
44
Самсонов
9
Большаков
6
Намашко
20
Стеклов
90
Безлихотнов
10
Положани
13
Дорожкин
4-1-4-1
22
Цыган
80
Климов
5
Головатенко
4
Выходил
3
Валентич
15
Зюзин
4
Астафьев
8
Макаренко
52
Зиновьев
22
Чижек
8
Кармазиненко
6
Намашко
5
Зиновьев
5
Зиновьев
6
Намашко
10
Положани
7
Зураев
7
Зураев
10
Положани
90
Безлихотнов
10
Рылов
10
Рылов
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
33
Еркин
33
Еркин
13
Дорожкин
52
Зиновьев
32
Скороходов
32
Скороходов
52
Зиновьев
8
Кармазиненко
99
Житнев
99
Житнев
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Торпедо
Cибирь
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Торпедо - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Торпедо
Cибирь
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+