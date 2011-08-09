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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 09 августа 2011
Балтика
09.08.2011, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
48'
А. Козлов
53'
И. Завалий
4'
С. Пятикопов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
Замена
А. Шубладзе
️️️️
М. Плопа
Замена
С. Гончаров
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Голубов
Замена
С. Лужков
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
Р. Сурнев
ГОЛ! 2:1!
И. Завалий
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
Желтая карточка
А. Ковалев
Замена
И. Завалий
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
В. Булат
️️️️
В. Чадов
Желтая карточка
С. Пятикопов
Желтая карточка
Д. Голубов
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пятикопов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
9
Виктор Булат
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
3-2-3-2
1
Колинько
77
Куканос
55
Крючков
3
Плопа
85
Попов
89
Стоцкий
22
Кузнецов
18
Рафальскис
35
Романович
93
Роденков
85
Голубов
4-2-2-2
88
Синицын
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
22
Ковалев
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
2
Сурнев
9
Лешонок
11
Базанов
15
Чадов
3
Плопа
88
Шубладзе
88
Шубладзе
3
Плопа
93
Роденков
17
Завалий
17
Завалий
93
Роденков
89
Стоцкий
44
Козлов
44
Козлов
89
Стоцкий
85
Голубов
20
Гонежуков
20
Гонежуков
85
Голубов
15
Чадов
9
Булат
9
Булат
15
Чадов
15
Фатуллаев
11
Гончаров
11
Гончаров
15
Фатуллаев
2
Сурнев
19
Лужков
19
Лужков
2
Сурнев
Остались в запасе
Балтика
Енисей
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Балтика - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Балтика
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