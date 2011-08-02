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Панатинаикос - Оденсе
Панатинаикос - Оденсе: обзор матча 02 августа 2011
Панатинаикос
02.08.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Оденсе
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панатинаикос - Оденсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панатинаикос
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Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
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Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
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1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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