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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 03 сентября 2011
Кр. Советов (мол)
03.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
3 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
13'
А. Буданов
59'
А. Буданов
83'
В. Пестрячев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
+1
Желтая карточка
А. Пуцко
ГОЛ! 3:0!
В. Пестрячев
Замена
Е. Наумов
️️️️
Д. Ковба
Замена
А. Хрущев
️️️️
С. Нахлесткин
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Савичев
Замена
А. Пуцко
️️️️
Н. Фадеев
Замена
А. Федчук
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ! 2:0!
А. Буданов
Желтая карточка
Д. Ковба
Замена
Д. Костяев
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
П. Новицкий
️️️️
В. Генев
Замена
В. Пестрячев
️️️️
Х. Аппаев
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Буданов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Павел Новицкий
ЛЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
3-5-1-1
1
Козлов
24
Генев
6
Вихров
13
Почивалин
99
Дикьяра
13
Зверев
2
Ковба
44
Буданов
74
Нахлесткин
99
Палиенко
14
Аппаев
3-3-3-1
42
Чернышук
4
Савичев
22
Хомуха
21
Ходырев
5
Кутин
60
Зубарев
44
Фадеев
7
Козлов
8
Махмудов
88
Киреев
7
Каюмов
2
Ковба
42
Наумов
42
Наумов
2
Ковба
14
Аппаев
41
Пестрячев
41
Пестрячев
14
Аппаев
99
Дикьяра
43
Костяев
43
Костяев
99
Дикьяра
24
Генев
0
Новицкий
0
Новицкий
24
Генев
74
Нахлесткин
17
Хрущев
17
Хрущев
74
Нахлесткин
44
Фадеев
15
Пуцко
15
Пуцко
44
Фадеев
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
4
Савичев
8
Самсонов
8
Самсонов
4
Савичев
8
Махмудов
10
Федчук
10
Федчук
8
Махмудов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
93
Артем Быков
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
10
Ильнур Альшин
ПВ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Остались в запасе
93
Артем Быков
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
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