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Шотландия - Чехия
Шотландия - Чехия: обзор матча 03 сентября 2011
Шотландия
03.09.2011, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 9 тур
2 : 2
Завершен
Чехия
44'
К. Миллер
83'
Д. Флетчер
79'
Я. Плашил
90'
М. Кадлец (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Чехия
+4
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Желтая карточка
К. Берра
+3
+2
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Барош
+1
Желтая карточка
М. Барош
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Кадлец
Замена
Б. Робсон
️️️️
С. Нейсмит
ГОЛ! 2:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
К. Миллер
Замена
Д. Коуви
️️️️
Ч. Адам
ГОЛ! 1:1!
Я. Плашил
Пас отдал
Я. Режек
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
П. Ирачек
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Я. Режек
Желтая карточка
Я. Плашил
Замена
Я. Режек
️️️️
М. Петржела
Желтая карточка
К. Миллер
ГОЛ! 1:0!
К. Миллер
Пас отдал
Д. Флетчер
Желтая карточка
П. Ирачек
Желтая карточка
С. Браун
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Чехия
16
Ян Лаштувка
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Ян Райнох
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
0
Петр Ирачек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
16
Данни Уилсон
ЛЗ
24
Дон Коуви
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
20
Камил Вацек
ЦП
9
Ян Режек
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
4-4-2
0
МакГрегор
0
Колдуэлл
2
Хаттон
14
Берра
0
Бардсли
8
Браун
7
Моррисон
16
Адам
19
Флетчер
10
Нейсмит
9
Миллер
3-5-1-1
16
Лаштувка
6
Сивок
4
Хубник
3
Кадлец
10
Росицки
0
Петржела
0
Ирачек
13
Плашил
17
Хюбшман
4
Райнох
15
Барош
0
Бардсли
16
Уилсон
16
Уилсон
0
Бардсли
16
Адам
24
Коуви
24
Коуви
16
Адам
10
Нейсмит
0
Робсон
0
Робсон
10
Нейсмит
15
Барош
20
Вацек
20
Вацек
15
Барош
0
Петржела
9
Режек
9
Режек
0
Петржела
0
Ирачек
10
Пекхарт
10
Пекхарт
0
Ирачек
Остались в запасе
Шотландия
Чехия
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Мэттью Гилкс
ВР
17
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Мэттью Гилкс
ВР
17
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Шотландия - Чехия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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