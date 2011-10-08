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Лихтенштейн - Шотландия
Лихтенштейн - Шотландия: обзор матча 08 октября 2011
Лихтенштейн
08.10.2011, суббота, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 11 тур
0 : 1
Завершен
Шотландия
32'
К. Маккэйл-Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Шотландия
Желтая карточка
Т. Бек
Замена
Д. Коуви
️️️️
Ч. Адам
Замена
Л. Эберле
️️️️
Р. Хансельманн
Замена
Д. Форрест
️️️️
Б. Беннэн
Замена
В. Кибер
️️️️
М. Бюхель
Желтая карточка
М. Штокласа
Желтая карточка
М. Польверино
Желтая карточка
К. Маккэйл-Смит
ГОЛ! 0:1!
К. Маккэйл-Смит
Пас отдал
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
0
Рони Хансельманн
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
9
Томас Бек
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
2
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Крэйг Маккэйл-Смит
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Валентин Флатц
ЦЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
0
Вольфганг Кибер
ЦП
0
Лукас Эберле
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
24
Дон Коуви
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
2-5-1-2
0
Йеле
6
Штокласа
4
Кауфманн
23
Польверино
18
Хаслер
16
Рехштайнер
13
Бюхель
2
Ритцбергер
0
Хансельманн
10
Фрик
9
Бек
4-4-2
0
МакГрегор
0
Бардсли
14
Берра
0
Колдуэлл
2
Хаттон
17
Беннэн
19
Флетчер
16
Адам
7
Моррисон
10
Нейсмит
9
Маккэйл-Смит
13
Бюхель
0
Кибер
0
Кибер
13
Бюхель
0
Хансельманн
0
Эберле
0
Эберле
0
Хансельманн
17
Беннэн
25
Форрест
25
Форрест
17
Беннэн
16
Адам
24
Коуви
24
Коуви
16
Адам
Остались в запасе
Лихтенштейн
Шотландия
7
Валентин Флатц
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
21
Никлас Кибер
ПП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
0
Бэрри Робсон
АП
Остались в запасе
7
Валентин Флатц
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
21
Никлас Кибер
ПП
Остались в запасе
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
0
Бэрри Робсон
АП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Лихтенштейн - Шотландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
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