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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 29 ноября 2011
Наполи
29.11.2011, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 3
Завершен
Ювентус
24'
М. Гамшик
40'
Г. Пандев
71'
Г. Пандев
51'
А. Матри
77'
М. Эстигаррибия
82'
С. Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
+1
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Вучинич
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Суньига
Замена
М. Пациенца
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 3:3!
С. Пепе
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
С. Ароника
ГОЛ! 3:2!
М. Эстигаррибия
Пас отдал
А. Матри
Замена
М. Сантана
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 3:1!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Маджо
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Видаль
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Маджо
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
С. Ароника
Желтая карточка
К. Маджо
20'
Желтая карточка
Г. Пандев
19'
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Камило Суньига
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
18
Марсело Эстигаррибия
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
18
Суньига
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
21
Пандев
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
18
Эстигаррибия
21
Пирло
23
Видаль
3
Пепе
21
Матри
9
Вучинич
6
Ароника
6
Фернандес
6
Фернандес
6
Ароника
18
Суньига
3
Доссена
3
Доссена
18
Суньига
21
Пандев
11
Сантана
11
Сантана
21
Пандев
3
Пепе
24
Пациенца
24
Пациенца
3
Пепе
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Ювентус
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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