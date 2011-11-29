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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 29 ноября 2011
Челси
29.11.2011, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
56'
М. Родригес
60'
М. Келли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
М. Шкртел
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Кейт
️️️️
К. Беллами
Замена
Ч. Адам
️️️️
Л. Лейва
Травма
Л. Лейва
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Н. Анелька
️️️️
Р. Лукаку
ГОЛ! 0:2!
М. Келли
ГОЛ! 0:1!
М. Родригес
Пас отдал
К. Беллами
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
Р. Бертранд
Замена
Рамирес
️️️️
Д. МакИкран
Травма
Д. МакИкран
Желтая карточка
Ф. Малуда
Пенальти не реализован!
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
4-3-3
22
Тернбулл
5
Бертранд
4
Луис
33
Алекс
3
Босингва
8
Лэмпард
21
Ромеу
16
МакИкран
13
Малуда
9
Торрес
9
Лукаку
4-4-2
25
Рейна
16
Келли
4
Коатес
23
Каррагер
21
Энрике
8
Спиринг
6
Лейва
14
Хендерсон
11
Родригес
39
Беллами
9
Кэрролл
16
МакИкран
7
Рамирес
7
Рамирес
16
МакИкран
13
Малуда
64
Мата
64
Мата
13
Малуда
9
Лукаку
39
Анелька
39
Анелька
9
Лукаку
11
Родригес
37
Шкртел
37
Шкртел
11
Родригес
6
Лейва
16
Адам
16
Адам
6
Лейва
39
Беллами
7
Кейт
7
Кейт
39
Беллами
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Челси - Ливерпуль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:40 (прямая)
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