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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вест Хэм
Мидлсбро - Вест Хэм: обзор матча 29 ноября 2011
Мидлсбро
29.11.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
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Таблица
Статистика матча Мидлсбро - Вест Хэм
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0
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Матчи команд
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Мидлсбро
- : -
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07.11.2026
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Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
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Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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