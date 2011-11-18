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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 18 ноября 2011
Лион
18.11.2011, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
35'
Эдерсон
37'
Д. Питройпа
53'
Ж. Кембо-Экоко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
+1
Желтая карточка
Б. Костиль
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Замена
К. Гренье
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
А. Ляказетт
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
Лисандро
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
Б. Гомис
Замена
М. Бастос
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кембо-Экоко
Пас отдал
Я. М'Вила
ГОЛ! 1:1!
Д. Питройпа
Пас отдал
Ж. Фере
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Пас отдал
К. Чельстрем
Желтая карточка
Т. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЛЗ
40
Жорж Манджек
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЛП
6
Янн М'Вила
(К)
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
25
Жюльен Фере
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
28
Матье Валверде
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
92
Абдулайе Сане
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
26
Коне
3
Крис
15
Ревейер
10
Эдерсон
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
7
Бриан
91
Ляказетт
18
Гомис
4-1-3-2
56
Костиль
29
Данзе
40
Манджек
27
Кана-Бийик
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
3
Думбия
11
Питройпа
31
Монтаньо
25
Фере
10
Эдерсон
7
Бастос
7
Бастос
10
Эдерсон
4
Чельстрем
19
Гренье
19
Гренье
4
Чельстрем
7
Бриан
9
Лисандро
9
Лисандро
7
Бриан
9
Кембо-Экоко
15
Хаджи
15
Хаджи
9
Кембо-Экоко
Остались в запасе
Лион
Ренн
28
Матье Валверде
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
92
Абдулайе Сане
ЦФ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
Остались в запасе
92
Абдулайе Сане
ЦФ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:50 (прямая)
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