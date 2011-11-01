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Боруссия Д - Олимпиакос
Боруссия Д - Олимпиакос: обзор матча 01 ноября 2011
Боруссия Д
01.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
7'
К. Гросскройц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Олимпиакос
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Ляйтнер
Замена
М. Пантелич
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
Д. Абдун
️️️️
И. Маркано
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
А. Пападопулос
Замена
Ж. Макун
️️️️
Л. Фейса
Желтая карточка
О. Мельберг
ГОЛ! 1:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Олимпиакос
17
Франко Коcтанцо
ВР
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
78
Ляйтнер
14
Перишич
27
Гетце
9
Левандовски
3-3-2-2
16
Медьери
5
Маркано
34
Пападопулос
5
Мельберг
20
Модесто
6
Орбаис
25
Холебас
15
Фейса
7
Ибагаса
19
Джеббур
87
Миральяс
78
Ляйтнер
28
Сантана
28
Сантана
78
Ляйтнер
27
Гетце
10
Кагава
10
Кагава
27
Гетце
14
Перишич
16
Блащиковски
16
Блащиковски
14
Перишич
15
Фейса
17
Макун
17
Макун
15
Фейса
5
Маркано
93
Абдун
93
Абдун
5
Маркано
7
Ибагаса
9
Пантелич
9
Пантелич
7
Ибагаса
Остались в запасе
Боруссия Д
Олимпиакос
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
17
Франко Коcтанцо
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
17
Франко Коcтанцо
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Боруссия Д - Олимпиакос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
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