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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Шахтер
Зенит - Шахтер: обзор матча 01 ноября 2011
Зенит
01.11.2011, вторник, 21:00
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
45+2'
Н. Ломбертс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Шахтер
Желтая карточка
Д. Лазович
+1
Замена
Д. Лазович
️️️️
Данни
Замена
С. Семак
️️️️
А. Бухаров
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
Виллиан
ГОЛ! 1:0!
Н. Ломбертс
Пас отдал
К. Зырянов
+2
Желтая карточка
Д. Срна
17'
Травма
А. Кучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Кришито
6
Ломбертс
22
Анюков
15
Широков
18
Зырянов
27
Денисов
10
Данни
20
Файзулин
11
Бухаров
4-2-3-1
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
9
Эдуардо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
11
Бухаров
37
Семак
37
Семак
11
Бухаров
10
Данни
27
Лазович
27
Лазович
10
Данни
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Зенит
Шахтер
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Зенит - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансо
Фредерик Кано (оба - Франция)
Дополнительные помощники:
Оливье Туаль
Рудди Буке (оба - Франция)
Резервный судья:
Эрве Писсирильо (Франция)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:55 (прямая)
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