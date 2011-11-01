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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Марсель
Арсенал - Марсель: обзор матча 01 ноября 2011
Арсенал
01.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа F, 4 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Марсель
Желтая карточка
Т. Росицки
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Ж. Айю
Замена
А. Аршавин
️️️️
Жервиньо
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Л. Реми
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Р. ван Перси
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Бенуа Шейру
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
11
Сантос
4
Мертезакер
4
Вермален
6
Дженкинсон
8
Артета
8
Сонг
21
Рэмзи
27
Жервиньо
32
Уолкотт
30
Пак Чу-Юн
4-2-2-2
30
Манданда
16
Фанни
21
Морель
20
Диавара
63
Н'Кулу
8
Шейру
12
Диарра
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
10
Айю
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
27
Жервиньо
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Жервиньо
30
Пак Чу-Юн
32
ван Перси
32
ван Перси
30
Пак Чу-Юн
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
14
Реми
31
Амалфитано
31
Амалфитано
14
Реми
10
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
10
Айю
Остались в запасе
Арсенал
Марсель
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Арсенал - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
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