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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Барселона
Виктория - Барселона: обзор матча 01 ноября 2011
Виктория
01.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
23'
Л. Месси (П)
45+2'
Л. Месси
72'
С. Фабрегас
90+2'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Барселона
+2
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Пике
Замена
Р. Ржезник
️️️️
П. Хорват
Желтая карточка
П. Ирачек
Желтая карточка
П. Хорват
Замена
А. Санчес
️️️️
Э. Абидаль
ГОЛ! 0:3!
С. Фабрегас
Замена
Максвелл
️️️️
Д. Алвес
Замена
М. Дуриш
️️️️
Д. Коларж
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Лимберски
Желтая карточка
Д. Алвес
+2
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
Замена
Ф. Шевински
️️️️
М. Бакош
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Месси
Красная карточка
М. Чишовски
Желтая карточка
В. Пиларж
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
18
Давид Быстронь
ЛЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ПЗ
26
Даниэль Коларж
ЛП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
11
Милан Петржела
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Павел Хорват
ЦП
27
Франтишек Райторал
ПП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Адриано
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Исаак Куэнка
АП
6
Тиаго Алькантара
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Виктория
30
Мартин Тихачек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
16
Владимир Дарида
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-5-1-1
33
Павлик
18
Быстронь
8
Лимберски
28
Чишовски
26
Коларж
11
Петржела
8
Ирачек
10
Хорват
27
Райторал
11
Пиларж
23
Бакош
4-4-2
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
6
Алькантара
5
Бускетс
4
Фабрегас
3
Адриано
10
Месси
7
Куэнка
10
Хорват
14
Ржезник
14
Ржезник
10
Хорват
23
Бакош
15
Шевински
15
Шевински
23
Бакош
26
Коларж
57
Дуриш
57
Дуриш
26
Коларж
10
Алвес
17
Максвелл
17
Максвелл
10
Алвес
5
Бускетс
20
Кейта
20
Кейта
5
Бускетс
22
Абидаль
4
Санчес
4
Санчес
22
Абидаль
Остались в запасе
Виктория
Барселона
23
Якуб Гора
АП
30
Мартин Тихачек
ВР
7
Мартин Филло
ЛП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Якуб Гора
АП
30
Мартин Тихачек
ВР
7
Мартин Филло
ЛП
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Виктория - Барселона
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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