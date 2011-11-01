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Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Порту
АПОЭЛ - Порту: обзор матча 01 ноября 2011
АПОЭЛ
01.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Порту
40'
Аилтон (П)
90'
Г. Мандука
88'
Халк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Порту
Желтая карточка
К. Хараламбидис
+2
Замена
Н. Александру
️️️️
Г. Мандука
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Мандука
Пас отдал
К. Хараламбидис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Халк
Замена
Э. Солари
️️️️
И. Тричковски
Замена
С. Яхич
️️️️
Аилтон
Замена
С. Дефур
️️️️
Ф. Беллуски
Желтая карточка
Г. Мандука
Желтая карточка
С. Пурсайтидис
Замена
Х. Родригес
️️️️
С. Варела
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Фернандо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Аилтон
Желтая карточка
Э. Мангала
Желтая карточка
С. Варела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
7
Саввас Пурсайтидис
ЛЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
10
Костас Хараламбидис
(К)
ЛП
23
Элиу Пинту
ОП
26
Нуну Мораиш
ОП
21
Густаво Мандука
ЦП
10
Иван Тричковски
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Халк
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
18
Сильвестр Варела
ПВ
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
4
Кака
ЦЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
21
Тиджани Белаид
ЦП
17
Маринос Сациас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Джалма
ЦФ
4-2-3-1
78
Пардо
7
Пурсайтидис
3
Жорже
26
Оливейра
77
Соломоу
23
Пинту
26
Мораиш
10
Хараламбидис
21
Мандука
10
Тричковски
9
Аилтон
4-1-2-2-1
1
Элтон
7
Фусиле
6
Роланду
5
Мангала
2
Перейра
5
Фернандо
8
Моутинью
25
Беллуски
18
Варела
7
Халк
13
Клебер
9
Аилтон
4
Яхич
4
Яхич
9
Аилтон
21
Мандука
11
Александру
11
Александру
21
Мандука
10
Тричковски
35
Солари
35
Солари
10
Тричковски
5
Фернандо
13
Гуарин
13
Гуарин
5
Фернандо
25
Беллуски
16
Дефур
16
Дефур
25
Беллуски
18
Варела
23
Родригес
23
Родригес
18
Варела
Остались в запасе
АПОЭЛ
Порту
21
Тиджани Белаид
ЦП
17
Маринос Сациас
ЦП
88
Тасос Киссас
ВР
4
Кака
ЦЗ
Главный тренер
Иван Йованович
1
Рафаэль Бракали
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
21
Тиджани Белаид
ЦП
17
Маринос Сациас
ЦП
88
Тасос Киссас
ВР
4
Кака
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча АПОЭЛ - Порту
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Лука Маджани
Эленито Ди Либераторе
Дополнительные помощники:
Мауро Бергонци
Андреа Де Марко
Резервный судья:
Андреа Джервазони
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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