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Вильярреал - Манчестер Сити
Вильярреал - Манчестер Сити: обзор матча 02 ноября 2011
Вильярреал
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
30'
Я. Туре
45+3'
М. Балотелли (П)
71'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Манчестер Сити
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Э. Перес
Замена
А. Коларов
️️️️
М. Балотелли
Замена
Х. Бордас
️️️️
М. Вакасо
Замена
А. Лопес
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
С. Агуэро
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 0:3!
Я. Туре
Пас отдал
М. Балотелли
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Сильва
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Мусаккио
+2
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Вакасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Хоселу
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
22
Мубарак Вакасо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
30
Карлос Томас
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Фофо
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Херард Бордас
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-5-1
13
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
37
Мусаккио
2
Гаспар
9
Хоселу
24
Марчена
30
Перес
6
Валеро
18
Де Гузман
22
Вакасо
4-3-2-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Савич
4
Компани
3
Клиши
34
Де Йонг
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
45
Балотелли
22
Вакасо
9
Бордас
9
Бордас
22
Вакасо
30
Перес
3
Ориоль
3
Ориоль
30
Перес
18
Де Гузман
6
Лопес
6
Лопес
18
Де Гузман
45
Балотелли
11
Коларов
11
Коларов
45
Балотелли
21
Сильва
11
Джонсон
11
Джонсон
21
Сильва
42
Туре
10
Агуэро
10
Агуэро
42
Туре
Остались в запасе
Вильярреал
Манчестер Сити
7
Фофо
ЦП
30
Карлос Томас
ЦЗ
1
Сесар Санчес
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
7
Фофо
ЦП
30
Карлос Томас
ЦЗ
1
Сесар Санчес
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вильярреал - Манчестер Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 23:30 (прямая)
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