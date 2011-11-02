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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Базель
Бенфика - Базель: обзор матча 02 ноября 2011
Бенфика
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Базель
4'
Родриго
64'
Б. Хуггель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Базель
+3
Замена
П. Кван-Рёнг
️️️️
Ж. Зуа
Желтая карточка
М. Витор
Замена
Г. Кусунга
️️️️
С. Чипперфилд
Замена
Нолито
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Кабрал
️️️️
Г. Джака
Замена
О. Кардосо
️️️️
П. Аймар
Замена
М. Витор
️️️️
Л. Мартинш
ГОЛ! 1:1!
Б. Хуггель
Пас отдал
С. Чипперфилд
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Э. Гарай
+3
Желтая карточка
П. Аймар
+1
Желтая карточка
Б. Хуггель
18'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Жак Зуа
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
88
Кабрал
ЦП
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Артур
4
Луизао
24
Гарай
36
Мартинш
2
Перейра
18
Матич
28
Витсель
10
Гайтан
11
Сезар
10
Аймар
19
Родриго
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Штайнхофер
19
Абрахам
15
Драгович
33
Пак Чжу-Ху
34
Джака
20
Фрай
8
Хуггель
10
Шакири
11
Чипперфилд
19
Зуа
36
Мартинш
4
Витор
4
Витор
36
Мартинш
10
Аймар
7
Кардосо
7
Кардосо
10
Аймар
10
Гайтан
3
Нолито
3
Нолито
10
Гайтан
19
Зуа
16
Кван-Рёнг
16
Кван-Рёнг
19
Зуа
11
Чипперфилд
31
Кусунга
31
Кусунга
11
Чипперфилд
34
Джака
88
Кабрал
88
Кабрал
34
Джака
Остались в запасе
Бенфика
Базель
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Массимо Коломба
ВР
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
23
Массимо Коломба
ВР
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Бенфика - Базель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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