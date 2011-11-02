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Расписание матчей
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Аякс - Динамо Загреб
Аякс - Динамо Загреб: обзор матча 02 ноября 2011
Аякс
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Загреб
20'
Г. ван дер Вил
25'
М. Сулеймани
65'
С. Де Йонг
90+2'
Н. Лодейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Динамо Загреб
ГОЛ! 4:0!
Н. Лодейро
Пас отдал
Л. Эбесилио
+2
Желтая карточка
Л. Ибаньес
Замена
Н. Лодейро
️️️️
К. Эриксен
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Д. Бурригтер
Замена
М. Шитум
️️️️
Саммир
Замена
Д. Лукоки
️️️️
М. Сулеймани
ГОЛ! 3:0!
С. Де Йонг
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Рукавина
Замена
И. Томечак
️️️️
А. Калельо
Желтая карточка
А. Калельо
ГОЛ! 2:0!
М. Сулеймани
Пас отдал
С. Де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Г. ван дер Вил
Пас отдал
К. Эриксен
20'
Желтая карточка
Э. Эно
14'
Желтая карточка
В. Анита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
27
Никола Покривац
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
3-5-1-1
1
Вермеер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
21
Эно
6
Анита
6
Де Йонг
16
Янссен
24
Эриксен
11
Бурригтер
4-5-1
25
Келава
24
Врсалько
4
Шимунич
21
Вида
3
Ибаньес
19
Саммир
8
Ковачич
27
Леко
14
Калельо
55
Рукавина
47
Бадель
24
Эриксен
14
Лодейро
14
Лодейро
24
Эриксен
11
Бурригтер
6
Эбесилио
6
Эбесилио
11
Бурригтер
10
Сулеймани
9
Лукоки
9
Лукоки
10
Сулеймани
14
Калельо
27
Томечак
27
Томечак
14
Калельо
55
Рукавина
9
Бечирай
9
Бечирай
55
Рукавина
19
Саммир
92
Шитум
92
Шитум
19
Саммир
Остались в запасе
Аякс
Динамо Загреб
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
27
Никола Покривац
ЦП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Остались в запасе
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
27
Никола Покривац
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Статистика матча Аякс - Динамо Загреб
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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