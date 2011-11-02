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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Лилль
Интер - Лилль: обзор матча 02 ноября 2011
Интер
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
20'
В. Самуэль
65'
Д. Милито
84'
Т. Де Мело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лилль
+1
Желтая карточка
Д. Розегнал
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Ф. Берья
ГОЛ! 2:1!
Т. Де Мело
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Сарате
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Коул
Замена
Р. Альварес
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Пас отдал
Х. Дзанетти
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
М. Сов
Замена
Т. Де Мело
️️️️
И. Йелень
ГОЛ! 1:0!
В. Самуэль
Пас отдал
У. Снейдер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
8
Тиаго Мотта
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
5
Деян Станкович
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
24
Рио Мавуба
(К)
ОП
25
Бенуа Педретти
ОП
12
Джо Коул
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кастеллацци
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
4
Дзанетти
8
Мотта
91
Камбьяссо
5
Станкович
10
Снейдер
9
Сарате
22
Милито
4-2-2-2
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
14
Розегнал
18
Берья
24
Мавуба
25
Педретти
12
Коул
10
Азар
17
Сов
27
Йелень
22
Милито
10
Оби
10
Оби
22
Милито
10
Снейдер
11
Альварес
11
Альварес
10
Снейдер
9
Сарате
11
Паццини
11
Паццини
9
Сарате
12
Коул
10
Пайет
10
Пайет
12
Коул
17
Сов
7
Обраньяк
7
Обраньяк
17
Сов
27
Йелень
9
Де Мело
9
Де Мело
27
Йелень
Остались в запасе
Интер
Лилль
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Интер - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба Германия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
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