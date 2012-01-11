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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 11 января 2012
Тоттенхэм
11.01.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
35'
А. Леннон
63'
Б. Ассу-Экотто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Э. Адебайор
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Замена
М. Гуйе
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
С. Пиенаар
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
А. Леннон
Замена
Р. Дренте
️️️️
В. Аничебе
ГОЛ! 2:0!
Б. Ассу-Экотто
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Замена
Ш. Даффи
️️️️
С. Дистен
Травма
С. Дистен
+2
Желтая карточка
Л. Донован
ГОЛ! 1:0!
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
4
Кабуль
2
Уокер
8
Ливермор
18
Бэйл
10
Модрич
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
10
Донован
17
Кэхилл
25
Феллайни
14
Билялетдинов
28
Саа
28
Аничебе
12
Леннон
20
Пиенаар
20
Пиенаар
12
Леннон
25
Адебайор
10
Павлюченко
10
Павлюченко
25
Адебайор
25
Дистен
25
Даффи
25
Даффи
25
Дистен
28
Аничебе
87
Дренте
87
Дренте
28
Аничебе
14
Билялетдинов
99
Гуйе
99
Гуйе
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
82
Ян Муха
ВР
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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