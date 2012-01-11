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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ницца - Дижон
Ницца - Дижон: обзор матча 11 января 2012
Ницца
11.01.2012, среда, 20:00
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ницца - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
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1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
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18.10.2026
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Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
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06.11.2026
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1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
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