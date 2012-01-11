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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 11 января 2012
Рома
11.01.2012, среда, 23:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Фиорентина
55'
Э. Ламела
68'
Э. Ламела
77'
Ф. Борини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Фиорентина
Замена
А. Лаццари
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 3:0!
Ф. Борини
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Х. Анхель
️️️️
Сисиньо
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Ф. Тотти
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Льяич
Замена
Ф. Борини
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 1:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Ф. Тотти
Желтая карточка
А. Льяич
Замена
С. Перротта
️️️️
Ф. Вивиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
43
Федерико Вивиани
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Мануэль Паскуаль
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
11
Таддеи
24
Кьер
5
Хайнце
12
Сисиньо
19
Греко
5
Гаго
43
Вивиани
9
Ламела
9
Кркич
10
Тотти
4-3-2-1
33
Нето
6
Кассани
14
Натали
5
Гамберини
22
Настасич
20
Салифу
18
Монтоливо
85
Бехрами
22
Льяич
21
Паскуаль
9
Йоветич
12
Сисиньо
3
Анхель
3
Анхель
12
Сисиньо
43
Вивиани
20
Перротта
20
Перротта
43
Вивиани
9
Кркич
16
Борини
16
Борини
9
Кркич
21
Паскуаль
11
Варгас
11
Варгас
21
Паскуаль
85
Бехрами
10
Лаццари
10
Лаццари
85
Бехрами
22
Льяич
7
Черчи
7
Черчи
22
Льяич
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Жуан
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Артур Боруц
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Жуан
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Рома - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
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