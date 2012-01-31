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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 31 января 2012
Манчестер Юнайтед
31.01.2012, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
36'
Чичарито (П)
52'
Д. Бербатов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Р. Делап
️️️️
У. Паласиос
Замена
П. Погба
️️️️
Чичарито
Замена
К. Джером
️️️️
П. Крауч
Желтая карточка
Д. Уолтерс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бербатов
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Чичарито
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-2
13
Амос
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
6
Смоллинг
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
22
Скоулз
25
Валенсия
14
Чичарито
10
Бербатов
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
19
Уолтерс
8
Паласиос
4
Уайтхэд
7
Пеннант
9
Джонс
15
Крауч
14
Чичарито
8
Погба
8
Погба
14
Чичарито
8
Паласиос
5
Делап
5
Делап
8
Паласиос
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
15
Крауч
35
Джером
35
Джером
15
Крауч
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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