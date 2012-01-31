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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 31 января 2012
Эвертон
31.01.2012, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
60'
Д. Гибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
Замена
А. Веллиос
️️️️
Д. Стракуалурси
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Бакстер
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
Р. Дренте
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Лескотт
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Гибсон
Пас отдал
Л. Донован
Желтая карточка
Д. Лескотт
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Серхио Агуэро
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
4-5-1
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
18
Невилл
2
Хибберт
87
Дренте
17
Кэхилл
25
Феллайни
24
Гибсон
10
Донован
11
Стракуалурси
4-3-2-1
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
20
Милнер
18
Бэрри
14
Насри
10
Агуэро
21
Сильва
10
Джеко
87
Дренте
8
Бакстер
8
Бакстер
87
Дренте
11
Стракуалурси
27
Веллиос
27
Веллиос
11
Стракуалурси
15
Лескотт
11
Коларов
11
Коларов
15
Лескотт
18
Бэрри
34
Де Йонг
34
Де Йонг
18
Бэрри
20
Милнер
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Милнер
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
29
Абдул Разак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
29
Абдул Разак
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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