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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Монтеррей - Касива Рейсол
Монтеррей - Касива Рейсол: обзор матча 11 декабря 2011
Монтеррей
11.12.2011, воскресенье, 14:30
Клубный Чемпионат Мира, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Касива Рейсол
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтеррей - Касива Рейсол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
- : -
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
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08.11.2026
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01.11.2026
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Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
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2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
Америка
2 : 2
03.09.2026
Монтеррей
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 15 тур
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20.11.2026
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Япония. Джей-лига, 14 тур
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2 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Ратчабури
0 : 0
27.10.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 12 тур
Касима Антлерс
2 : 3
24.10.2026
Касива Рейсол
Информация о матче
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