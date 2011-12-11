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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 11 декабря 2011
Удинезе
11.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
68'
А. Ди Натале
79'
Д. Баста
83'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хетемай
Замена
Т. Дубе
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Д. Москарделли
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 2:1!
А. Палоски
Пас отдал
С. Теро
ГОЛ! 2:0!
Д. Баста
Пас отдал
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Исла
Замена
А. Палоски
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
Б. Драме
Замена
А. Абди
️️️️
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
С. Теро
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Желтая карточка
М. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
5
Данило
8
Баста
4
Бенатиа
5
Экстранд
22
Исла
27
Асамоа
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
12
Цесар
3
Драме
3
Андреолли
10
Лусиано
23
Саммарко
4
Брэдли
56
Хетемай
77
Теро
31
Пеллисьер
22
Исла
6
Дубе
6
Дубе
22
Исла
9
Флоро Флорес
22
Абди
22
Абди
9
Флоро Флорес
56
Хетемай
7
Вацек
7
Вацек
56
Хетемай
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
23
Саммарко
9
Палоски
9
Палоски
23
Саммарко
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Удинезе - Кьево
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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