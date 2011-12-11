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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Мальорка
Сарагоса - Мальорка: обзор матча 11 декабря 2011
Сарагоса
11.12.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
39'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Мальорка
Желтая карточка
А. Пинтер
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Т. Пина
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Хименес
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Томас
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Х. Орти
️️️️
Л. Гарсия
Замена
А. Лафита
️️️️
Ф. Сукулини
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Пас отдал
П. Касерес
18'
Желтая карточка
П. Сендрос
Желтая карточка
Э. Поштига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
42
Килиан Фалькон
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
2-1-5-1-1
13
Роберто
5
Ланцаро
22
Абрахам
77
Пинтер
4
Сукулини
16
Баррера
16
Микаэл
23
Понцио
27
Хуанкар
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
15
Чико
15
Касерес
7
Перейра
12
Тиссоне
17
Пина
5
Кастро
20
Хименес
11
Касадесус
10
Луис Гарсия
34
Орти
34
Орти
10
Луис Гарсия
4
Сукулини
7
Лафита
7
Лафита
4
Сукулини
16
Микаэл
20
Томас
20
Томас
16
Микаэл
17
Пина
3
Виктор
3
Виктор
17
Пина
20
Хименес
10
Хемед
10
Хемед
20
Хименес
5
Кастро
10
Нсуе
10
Нсуе
5
Кастро
Остались в запасе
Сарагоса
Мальорка
42
Килиан Фалькон
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
42
Килиан Фалькон
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сарагоса - Мальорка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
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