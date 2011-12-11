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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Расинг
Атлетик - Расинг: обзор матча 11 декабря 2011
Атлетик
11.12.2011, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
80'
Й. Ортенече
90+2'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Расинг
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
П. Диоп
Желтая карточка
А. Ираола
Замена
К. Стуани
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
Д. Сисма
ГОЛ! 1:0!
Й. Ортенече
Пас отдал
Г. Токеро
Замена
Х. Луке
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Б. Экиза
️️️️
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Д. Лопес
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
О. Серрано
Замена
И. Габилондо
️️️️
М. Сусаета
Замена
Л. Акоста
️️️️
М. Арана
Желтая карточка
М. Арана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
17
Хулиан Луке
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
14
Сусаета
8
Итурраспе
21
Эррера
10
Муньяин
23
Токеро
4-1-2-3
25
Тоньо
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
3
Торрехон
5
Сисма
18
Диоп
8
Колса
8
Гонсалес
17
Арана
10
Мунитис
11
Серрано
45
Аморебиета
5
Экиза
5
Экиза
45
Аморебиета
14
Сусаета
11
Габилондо
11
Габилондо
14
Сусаета
18
де Маркос
27
Лопес
27
Лопес
18
де Маркос
17
Арана
9
Акоста
9
Акоста
17
Арана
8
Гонсалес
17
Луке
17
Луке
8
Гонсалес
10
Мунитис
7
Стуани
7
Стуани
10
Мунитис
Остались в запасе
Атлетик
Расинг
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Расинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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