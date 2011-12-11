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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Фейренсе
Витория Сетубал - Фейренсе: обзор матча 11 декабря 2011
Витория Сетубал
11.12.2011, воскресенье, 20:00
Португалия. Высшая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Фейренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витория Сетубал - Фейренсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Информация о матче
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