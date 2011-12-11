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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Осасуна
Малага - Осасуна: обзор матча 11 декабря 2011
Малага
11.12.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
70'
Хуанми
33'
И. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Осасуна
Замена
А. Сехудо
️️️️
Р. Лама
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
С. Санчес
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Замена
Ю. Райтала
️️️️
Э. Сатрустеги
Замена
Хоакин
️️️️
Дуда
ГОЛ! 0:1!
И. Бальде
Пас отдал
Нино
20'
Желтая карточка
Э. Сатрустеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
20
Санчес
3
Велигтон
28
Тулалан
8
Касорла
17
Дуда
22
Иско
30
Фернандес
23
Рондон
4-1-2-1-2
1
Андрес
23
Серхио
15
Роверсио
4
Фланьо
12
Сатрустеги
24
Тимор
10
Пуньяль
8
Лоло
14
Лама
11
Нино
6
Бальде
17
Дуда
17
Хоакин
17
Хоакин
17
Дуда
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
12
Сатрустеги
22
Райтала
22
Райтала
12
Сатрустеги
14
Лама
16
Сехудо
16
Сехудо
14
Лама
Остались в запасе
Малага
Осасуна
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
13
Асьер Риесго
ВР
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Малага - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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