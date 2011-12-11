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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Рода
Венло - Рода: обзор матча 11 декабря 2011
Венло
11.12.2011, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 0
Завершен
Рода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венло - Рода
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
Новости команд
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Венло
Рода
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона
2019.09.28 12:08
8
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона
2019.09.28 12:08
8
Вратарь «Роды» в матче чемпионата Голландии почистил штрафную площать от снега
2017.12.10 16:43
1
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
2016.10.01 23:50
Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
2016.09.25 19:34
Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
2016.09.17 23:50
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